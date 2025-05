Genova, uomo accoltellato in via Assarotti, tre persone arrestate

Genova – Sarebbe stata causata da motivi religiosi l’aggressione avvenuta ieri, giovedì 22 maggio, in pieno giorno in via Assarotti, dove i carabinieri sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 per l’accoltellamento di un uomo di 33 anni.

Secondo quanto ricostruito, il 33enne avrebbe rivolto delle aspre critiche sui social nei confronti di una confraternita mussulmana, molto popolare in Senegal, ricevendo così le minacce di due giovani, un 22enne e un 18enne. Proprio queste minacce, avevano portato il 33enne denunciare l’accaduto negli scorsi mesi.

Ieri sarebbe avvenuto l’ennesimo diverbio, con i due giovani che avrebbero seguito l’uomo fino in via Assarotti. Dopo essersi accorto della loro presenza, il 33enne avrebbe impugnato un coltello da cucina e dato inizio ad una colluttazione che ha portato al ferimento di tutte e tre le persone coinvolte.

I due più giovani hanno provato a fuggire disfandosi del coltello, ma sono stati rapidamente fermati dopo l’arrivo dei carabinieri. Tutti e tre sono stati trasportati in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale. Fortunatamente, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e le ricostruzioni molto rapide portate avanti dagli investigatori nelle ore successive all’accaduto, hanno consentito di chiarire la dinamica dei fatti e di arrestare le tre persone coinvolte.

