Genova, uomo accoltellato per strada in via Assarotti

Genova – Un uomo di 32 anni è stato accoltellato per strada, in via Assarotti, ed è stato abbandonato dagli aggressori, in un lago di sangue. Il fatto di sangue, avvenuto in pieno centro e di giorno, è avvenuto intorno alle 16, nei pressi della Chiesa di S. Maria Immacolata.

Soccorso dai passanti prima e poi dal personale medico e sanitario dell’ambulanza del 118 e della Croce Bianca Genovese, l’uomo ha dichiarato di essere stato aggredito da almeno quattro persone e colpito da alcune coltellate alla nuca e ad un braccio.

In base a quanto dichiarato, gli aggressori sarebbero saliti sullo stesso autobus sul quale viaggiava la vittima, un mezzo della linea 36 dal quale l’uomo sarebbe sceso in piazza De Ferrari per allontanarsi a piedi verso via Assarotti. Qui avrebbe cercato di ripararsi in un portone, dove però è stato scoperto dai suoi aguzzini che, a seguito di una violenta colluttazione lo avrebbero ferito con coltelli causando una forte emorragia.

L’uomo è stato medicato sul posto dai soccorritori e poi trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera dove i medici hanno attribuito il codice giallo di media gravità.

Sul posto i Carabinieri che stanno tentando di rintracciare gli aggressori.

