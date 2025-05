Rossiglione, nel weekend torna la 29a Sagra della Fragola

Rossiglione (Genova) – Torna questo weekend in Valle Stura, nel comune di Rossiglione, l’attesa Sagra della Fragola, giunta ormai alla sua 29a edizione.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Rossiglione ed è in programma nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio.

Sono previste diverse esibizioni sportive (calcio, tennis, bocce e molto altro ancora) e musicali, gare e la possibilità di assaggiare diversi prodotti culinari. Inoltre, è prevista anche la presenza di un mercatino di prodotti tipici locali e andrà in scena anche ‘Paesaggi Experience di Vino’ con degustazioni, mostre e vendita di vini e prodotti enologici della zona.

Il tutto è previsto a partire da domani pomeriggio, sabato 24 maggio, intorno alle ore 14.

——————————————————————————————————

