Ventimiglia, aiutavano clandestini ad attraversare la frontiera, 18 indagati

Ventimiglia (Imperia) – Scoperta e smantellata dalle forze dell’ordine italo-francesi, un’organizzazione criminale che aiutava i clandestini ad attraversare la frontiera con il pagamento di ingenti somme di denaro.

Sono 18 le persone identificate ed indagate a seguito dell’operazione congiunta tra le forze dell’ordine italiane e quelle francesi nella zona di Ventimiglia e di Nizza.

La banda aiutava i clandestini ad attraversare la frontiera tra l’Italia e la Francia in cambio del pagamento di somme di denaro.

Ben 13 le persone arrestate in Italia e 5 in Francia dove la maggior parte dei Migranti in arrivo in Italia vuole andare per poi proseguire il cammino verso i Paesi che attuano politiche di accoglienza più efficaci rispetto a quelle italiane e dove si trova più facilmente lavoro.

I Migranti, in regola o meno, non desiderano restare in Italia ma sono bloccati nel nostro Paese dal cosiddetto Trattato di Dublino, sottoscritto da diversi Governi italiani nel corso de tempo e mai modificato neppure dall’attuale.

Il Trattato di Dublino prevede che i migrante debba necessariamente presentare la richiesta di asilo nel primo paese europeo che incontra lungo la sua fuga e ovviamente, trovandosi l’Italia al centro delle rotte perché piazzata nel bel mezzo del Mediterraneo, si trova a ricevere la maggior parte dei flussi.

Sempre il Trattato di Dublino prevede che il Migrante che presenta la richiesta di asilo o di riconoscimento dello status di Rifugiato, debba restare nel paese dove ha fatto richiesta, sino all’ottenimento dello status.

Questo comporta che i Migranti giunti nel nostro Paese non possano partire verso il resto dell’Europa e verso quei paesi dove in realtà vorrebbero trasferirsi.

A confermarlo il fatto che i Migranti cercano di attraversare le frontiere dall’Italia verso altri Paesi e non viceversa.

Questo corto circuito normativo consente ai paesi confinanti con l’Italia di “rispedire” i Migranti sorpresi sul proprio territorio al punto di partenza, ovvero nel nostro paese.

Molti osservatori fanno notare che, senza modifiche al Trattato di Dublino, l’emergenza Migranti in Italia non avrà mai fine.