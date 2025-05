Genova, aiuta anziana a salire sul treno e resta bloccato

Genova – Aiuta una persona anziana a salire sul treno e resta bloccato sul convoglio in partenza per Roma. E’ successo questa mattina sul treno Frecciargento in partenza dalla stazione di Brignole e diretto nella Capitale.

Intorno alle 7,20 il treno è arrivato in stazione e l’uomo ha notato una persona anziana che faticava a salire con una pesante valigia.

Subito la persona è intervenuta per aiutare la pensionata ed ha portato la valigia sul convoglio per poi aiutare la donna a salire per cercare il proprio posto. Le porte si sono chiuse e nonostante i disperati appelli a fermare il convoglio, il Frecciargento è partito.

L’uomo è stato costretto a viaggiare sino a Rapallo, prima stazione sul percorso verso Roma.

Nella cittadina rivierasca l’uomo ha atteso il primo treno per Genova per rientrare e potersi finalmente recare in ufficio, con un considerevole ritardo.

Fortunatamente il capotreno del Frecciargento ha compreso la situazione, anche alla luce delle testimonianze dei molti presenti ed ha “graziato” il viaggiatore che, ovviamente, era senza biglietto.