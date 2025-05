Genova, semina il panico nel centro storico e aggredisce i carabinieri: arrestato

Genova – Negli scorsi giorni un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Genova per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

É accaduto nella zona del centro storico dove l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, si aggirava infastidendo e terrorizzando i passanti.

Il malvivente avrebbe poi tentato di sottrarre della merce da un esercizio commerciale, senza riuscirsi. Per questo motivo, ha iniziato ad inveire e danneggiare la porta d’ingresso del negozio.

A quel punto è scattata la chiamata ai militari dell’arma che giunti sul posto. Alla loro vista, l’uomo ha assunto un comportamento molesto e aggressivo, strattonando loro nel tentativo di non farsi identificare e darsi alla fuga. Nonostante questi tentativi, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]