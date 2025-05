Incidente mortale sull’Autostrada A12, morto un motociclista di 25 anni

Chiavari – Tragico incidente stradale, nella serata di ieri, sull’autostrada A10 Genova – Livorno. Nell’impatto tra due moto ed un furgone ha perso la vita un ragazzo di 25 anni ed altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 nella galleria dell’Anchetta, nel tratto tra Rapallo e Chiavari.

Per cause ancora da accertare due mezzi a due ruote che procedevano a velocità sostenuta si sarebbero scontrati con un furgone che si è poi ribaltato.

Le persone a bordo delle moto sono state sbalzate dal sellino e sono finite rovinosamente a terra e nell’impatto il 25enne è deceduto per le terribili ferite.

Altri due giovani sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e dall’automedica inviata dopo le chiamate degli automobilisti al numero di emergenza 112.

I feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti in elicottero all’ospedale San Martino a Genova, in codice rosso, il più grave.

Ferito in modo grave anche il conducente del furgone. Anche lui, una volta estratto dalle lamiere del veicolo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’autostrada A12 è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

In corso gli accertamenti e l’acquisizione di riprese video e testimonianze di altri automobilisti per cercare di accertare le circostanze e le cause dell’incidente.