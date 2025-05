Genova, rapinano un giovane a spasso col cane a Castelletto: arrestati

Genova – Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova di due giovani di 25 e 26 anni, entrambi pluripregiudicati, ritenuti responsabili di una rapina commessa nel quartiere genovese di Castelletto.

I fatti risalgono al 6 maggio scorso, quando la vittima, un 20enne che stava camminando con il proprio cane, è stato avvicinato da due individui che lo hanno fermato con il pretesto di un’indicazione stradale. Mentre uno gli parlava, l’altro gli ha strappato da dietro la collana che portava al collo, per poi spruzzargli in viso uno spray urticante, inibendogli qualsiasi possibilità di reazione.

Il giovane, dopo esser stato soccorso, ha fornito una dettagliata descrizione dei due soggetti, indicando anche la via di fuga e aiutando i poliziotti nelle complesse attività di indagini, che sono andate a buon fine anche dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Determinanti sono state le immagini che li riprendevano mentre, poco dopo aver commesso il reato, controllavano la refurtiva e la fotografavano, immagine che poi è stata effettivamente ritrovata sullo smartphone del 25enne al momento dell’arresto. É stata rinvenuta anche una bomboletta di spray urticante.

I due presunti responsabili sono così stati fermati e arrestati, prima di esser condotto presso il carcere genovese di Marassi.

