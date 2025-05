Genova, rissa tra ragazzini all’ex Mercato di corso Sardegna

Genova – Sono stati denunciati e poi affidati ai rispettivi genitori i ragazzini – una decina in tutto – che ieri pomeriggio hanno creato il caos e spaventato i presenti durante un vero e proprio raid all’interno del supermercato Coop dell’ex Mercato ortofrutticolo di corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoco.

I ragazzini, una vera e propria “banda” ha iniziato a rumoreggiare tra le corsie del supermercato e nelle immediate vicinanze, per poi dare vita ad una rissa con calci e pugni ed urla selvagge.

Comprensibile la preoccupazione dei presenti che hanno chiamato il numero di emergenza 112 facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. Uno dei ragazzini è stato infatti colpito con pugni e calci ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale <gaslini per una visita di sicurezza.

Gli altri ragazzini sono stati bloccati dal personale e poi dagli agenti di polizia arrivati sul posto.

Il gruppetto è stato identificato e portato in Questura per accertamenti e qui, uno ad uno, sono stati affidati ai geenitori chiamati appositamente negli uffici della polizia per spiegare la gravità della situazione.

Uno dei ragazzini è stato anche denunciato per furto e ora si indaga per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e per chiarire se il blitz sia stato pianificato proprio per creare il caos e permettere il furto.

Non è la prima volta che nell’ex Mercato di corso Sardegna vengono segnalati “ragazzini terribili” pronti a fare scherzi ma anche veri e propri episodi di bullismo.