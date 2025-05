Genova, una nave vichinga in arrivo in Darsena

Genova – Una nave vichinga, copia perfetta di un’originale imbarcazione norrena, approderà nella zona della Darsena, davanti al Museo del Mare e della Navigazione e sarà visitabile. E’ previsto per venerdì 30 maggio, alla banchina dell’antico porto di Genova, l’arrivo dell’imbarcazione Saga Farmann, tra storia, mare e innovazione

Una spettacolare nave vichinga, fedele ricostruzione storica della Klåstadskipet, oggi equipaggiata con un innovativo sistema di propulsione elettrica.

Durante la sua permanenza in città, i visitatori del museo avranno l’opportunità straordinaria di salire a bordo e partecipare a brevi visite guidate in lingua inglese, incluse nel biglietto d’ingresso al museo Galata.

Le visite si svolgeranno, salvo variazioni, giovedì 30 maggio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, in gruppi da massimo 12 persone, a rotazione.

L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.

Una volta a bordo, i visitatori saranno accolti da un equipaggio internazionale, composto da

volontari provenienti da oltre 15 Paesi, impegnati a raccontare – porto dopo porto – la cultura vichinga attraverso il dialogo tra passato e presente.

Il tour racconterà la storia della Klåstadskipet, nave mercantile norvegese naufragata nel X secolo, ritrovata negli anni Settanta e considerata una delle testimonianze più preziose dell’epoca vichinga.

Si parlerà della sua ricostruzione, cominciata nel 2015 e completata nel 2018, con metodi fedeli alla tradizione, ma anche delle soluzioni tecnologiche adottate per renderla un esempio di sostenibilità: quattro pod SeaDrive, tre tonnellate di batterie e comandi joystick per una navigazione silenziosa e rispettosa dell’ambiente.

L’arrivo della Saga Farmann a Genova fa parte del grande progetto europeo Follow the Vikings, un itinerario culturale partito nel 2023 da Tønsberg, in Norvegia, e oggi in navigazione da Roma a Londra.

Genova rappresenta una delle tappe più suggestive di questo viaggio simbolico che

intreccia storia, identità, cultura del mare e innovazione.