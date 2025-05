Auto in fiamme sull’autostrada A10, tra Pietra e Finale Ligure

Pietra Ligure (Savona) – E’ stata riaperta intorno alle 21, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa ieri sera, intorno alle 20 per l’ennesimo mezzo in fiamme.

Questa volta il mezzo ha preso fuoco all’interno della galleria Montegrosso, nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Genova.

L’automobile è stata avvolta in brevissimo tempo – e per cause ancora da accertare – dalle fiamme e il rogo ha generato un denso fumo nero che ha rapidamente saturato l’aria nella galleria con un fortissimo odore di plastica bruciata.

Le automobili in transito si sono fermate ed hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso 118.

Fortunatamente le persone a bordo del mezzo si sono messe in sicurezza in autonomia e i pompieri hanno rapidamente spento le fiamme con le autopompe e i mezzi anti incendio.

Il tratto di autostrada A10 è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e bonifica e si sono formate lunghe code in direzione Genova.

Il tratto tra Pietra Ligure e Feglino è stato riaperto, inizialmente su un’unica corsia intorno alle 21.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme e per stabilire se l’incendio abbia causato danni alla volta della galleria.

Negli ultimi giorni sono stati diversi i casi di mezzi in fiamme sulla A10 con pesanti conseguenze per il traffico.