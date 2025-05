Genova, donna investita alla Foce: è in gravi condizioni

Genova – Attimi di paura si sono verificati poco prima delle ore 16 di questo pomeriggio, giovedì 29 maggio, nel quartiere genovese della Foce.

É accaduto nei pressi dell’incrocio tra via Tolemaide e via Casaregisn nel quartiere della Foce, dove una donna di circa 90 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Nell’impatto, la donna ha battuto con violenza la testa sull’asfalto e l’impatto con il terreno le avrebbe causato una sospetta emorragia cerebrale.

Grazie alle numerose chiamate al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, giunti con l’ambulanza e l’automedica, il cui personale ha prestato le prime cure nei confronti della vittima, prima di trasportarla in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto da auto e moto mentre attraversa la strada. Un fenomeno in preoccupante aumento in tutta la città ed anche nelle strade dove da tempo sono installate apparecchiature “di sicurezza” come semafori intelligenti e telecamere per le strisce riservate ai Bus.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]