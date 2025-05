Genova, il bus guasto non parte, folla di gente minaccia e sputa agli autisti

Genova – Un altro episodio di violenza ai danni del personale dei mezzi pubblici in Liguria. Questa volta è accaduto nel capoluogo, dove due autisti del bus della linea Amt sono stati minacciati e aggrediti verbalmente da una folla di persone.

É accaduto nella serata dello scorso venerdì 23 maggio nei pressi del capolinea della linea 1 a Caricamento e a scaturire l’ira della gente è stato un malfunzionamento di un mezzo pubblico, che non è riuscito così a dare il via alla corsa e che ha lasciato ‘a piedi’ decine di persone.

Quando sul posto è giunto l’altro mezzo, gli autisti sono stati accerchiati da decine di persone – alcune in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche – che hanno iniziato a minacciare, inveire e sputare nei loro confronti, oltre che a colpire ripetutamente lo stesso bus. La situazione sarebbe rientrata sotto controllo soltanto a fatica.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]