Genova, palma abbattuta al Porto Antico, si era inclinata

Genova – Intervento d’urgenza, nella zona del Porto Antico, per una palma che si è improvvisamente inclinata facendo scattare i controlli.

I tecnici di Aster sono intervenuti nella zona del Galeone a seguito di segnalazioni e dopo una serie di controlli sulla palma si è deciso di abbattere la pianta per motivi di sicurezza e in via precauzionale.

L’intervento ha avuto carattere di urgenza – spiegano all’azienda – per l’improvvisa inclinazione che ha sollevato dubbi sulla sua staticità.

Forse il vento forte o una malattia ha indebolito il fusto della palma sino a provocare il cedimento.

Il Comune di Genova ha già fatto sapere che la pianta verrà sostituita con altra palma non appena sarà possibile.

Nella zona del Porto Antico passano ogni giorno tantissimi turisti e mettere in sicurezza l’area è di assoluta priorità.