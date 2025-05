Caos Autostrade, inizia male i ponte del 2 giugno

Genova – Inizia male il week end lungo, con il ponte del 2 giugno, sulle autostrade della Liguria. Dopo i disagi del venerdì, con un vero e proprio fiume di auto in movimento dal Nord Italia verso la Liguria, la mattinata si apre con un camion in avaria sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’altezza dell’uscita di Genova Pegli, in direzione Genova Ovest.

Il mezzo si è fermato in avaria all’interno della galleria San Paolo della Croce occupando in parte la carreggiata e causando un restringimento che sta causando pesanti conseguenze al traffico diretto al capoluogo ligure.

In corso l’intervento dei mezzi di soccorso ma in attesa della rimozione del veicolo si prevedono ancora code e rallentamenti.

Un altro probabile guasto meccanico ha fermato un’auto anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Busala e Bolzaneto ed anche su quel tratto si registrano code e rallentamenti.