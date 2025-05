Genova, arrivato il nuovo traghetto di GNV partito dalla Cina

Genova – E’ arrivata questa mattina nel porto genovese la nave traghetto Orion della compagnia GNV (Gruppo MSC). E’ la seconda delle prime quattro navi di nuova costruzione di cui si dota la compagnia di traghetti.

GNV Orion era salpata lo scorso 30 aprile dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton in Cina. Ha attraversato due oceani e percorso circa 14.000 miglia nautiche per raggiungere il Mediterraneo e approdare oggi a Genova.

GNV Orion ha una stazza lorda di circa 52.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi.

È dotata di 433 cabine e ha una capacità di carico di 1.700 passeggeri e 3.080 metri lineari. Così come le altre tre unità attualmente in costruzione, è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.

Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico (EGCS), riduzione catalitica selettiva (SCR) e tecnologie di riciclaggio del calore per soddisfare i requisiti IMO Tier III e EEDI Fase II.