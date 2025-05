Genova, lo spettacolo Le ragioni dei Referendum al Teatro del Ponente

Genova – Un incontro pubblico ed uno spettacolo per chiudere la campagna per i Referendum che si voteranno l’8 e 9 giugno. Appuntamento fissato per mercoledì 4 giugno, alle 17, al Teatro del Ponente di piazza Odicini, a Voltri con lo spettacolo “Le ragioni dei Referendum” e Andrea Di Marco Show

L’evento è stato organizzato dal Comitato referendario per il Lavoro 2025 e lo SPI CGIL Genova e punta ad informare i Cittadini sulle ragioni del Referendum e le sue “domande”.

Mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 17.00 presso il Teatro del Ponente in Piazza Odicini a Voltri, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Referendum” un’occasione per approfondire i temi dei quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Per illustrare le motivazioni e gli obiettivi della proposta referendaria che mira a restituire dignità e diritti nel mondo del lavoro interverrà il presidente dell’Assemblea Nazionale CGIL Fulvio Fammoni.

A seguire, spazio all’ironia pungente e alla satira musicale con Andrea Di Marco Show

Andrea Di Marco, comico, musicista e autore genovese, noto per la sua capacità di fondere teatro, satira e musica in uno stile personale e inconfondibile.

Di Marco, diplomato in tromba al Conservatorio, ha iniziato la sua carriera con i Cavalli Marci, condividendo il palco con artisti del calibro di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Volto noto della televisione grazie alla partecipazione a programmi cult come Zelig, Colorado, Mai dire Martedì e Quelli che il calcio, è anche co-fondatore del collettivo comico genovese Bruciabaracche, punto di riferimento della comicità ligure contemporanea.

L’evento è a ingresso libero ed è aperto a tutta la cittadinanza.