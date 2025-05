Genova, musicisti e performer a San Lorenzo per informare sul Referendum

Genova – Musicisti e performer genovesi a sostegno della campagna per i 5 sì ai referendum. Un pomeriggio tra spettacolo e impegno civile in vista del voto dell’8 e 9 giugno. È l’iniziativa promossa da Cgil Genova e Spi Cgil Genova in collaborazione con gli artisti di strada genovesi per questo pomeriggio, in via San Lorenzo.

Un’occasione per incontrarsi, ascoltare musica dal vivo, riflettere sui temi al centro dei cinque quesiti referendari e ribadire, attraverso l’arte, il diritto a un lavoro sicuro e tutelato, e per un modello di cittadinanza più inclusivo.

L’evento rientra nel calendario delle iniziative organizzate sul territorio per informare e sensibilizzare cittadine e cittadini sul significato del voto: dai licenziamenti illegittimi agli appalti, passando per la precarietà e la salute nei luoghi di lavoro.

Sul palco di piazza San Lorenzo si sono esibiti: Giulia Spanó cantautrice, Tatiana Zakharova cantante lirica, Dea Delogu cantante, Paolo Gerbella cantautore, Frank Maiello cantautore, Luca Sheitan cantante, Francesca Rota cantante, Nart cantante, Hermès Rendinà trombettista, Anna Bottardi cantante, Viola Krainz cantautrice, Dario Ianni bassista, Federica Trovato cantante e attrice teatrale, Stelian Stingaciu pianista, Davide Stingaciu saxofonista.