Genova – Niente acqua calda nei lavandini della cucina, problemi di pulizia nelle attrezzature per la preparazione dei cibi e teglie in rame “ossidate” e quindi non idonee alla preparazione della farinata. Un controllo della Asl ha scoperto alcune carenze nel rispetto delle norme previste in materia di preparazione e conservazione dei cibi ed ha sanzionato il proprietario del locale per circa 6mila euro, con l’obbligo di chiusura sino alla messa a norma di tutte prescrizioni.

Ad essere controllato un locale di Sestri Ponente che potrà riprendere la propria attività solo quando i titolari comunicheranno che gli interventi sono stati effettuati e gli ispettori avranno verificato l’effettiva messa a norma del locale.