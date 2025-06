Meteo Liguria, nuvole in aumento ma senza pioggia sulla costa

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge l’Italia dall’arrivo di perturbazioni e garantisce condizioni di generale stabilità atmosferica. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni tenderà ad erodersi sul suo bordo nord-occidentale, favorendo l’afflusso di correnti più umide verso la nostra regione ed un conseguente aumento dell’instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 1 Giugno 2025

Deboli velature di passaggio per l’intero arco della giornata, a cui potrà essere associata della nuvolosità più bassa lungo la fascia costiera, specie ad inizio e fine giornata.

In tale contesto, dalle ore centrali del giorno formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, nel corso del pomeriggio non si esclude qualche piovasco o breve rovescio associato sulle Alpi Liguri.

Venti deboli dai quadranti meridionali, rinforzi pomeridiani sui versanti padani.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in aumento nelle zone interne. Massime stabili o in leggero calo ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +15°C/+20°C e massime tra +21°C/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+17°C e massime tra +21°C/+27°C