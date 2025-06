Bordighera, ragazzino di 12 anni precipita sull’Aurelia con la bici

Bordighera (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del ragazzino di 12 anni caduto per cause ancora da accertare con la bici, con un volo di alcuni metri, dalla pineta del piazzale del Capo, a Bordighera sino sulla statale Aurelia.

che scorre subito sotto. Nella caduta il ragazzo ha riportato diversi traumi e lesioni che hanno spinto i soccorritori a chiedere il trasferimento in elicottero sino all’ospedale pediatrico genovese.

Subito il ragazzino è stato soccorso dal personale della Croce Rossa di Bordighera che si trovava già in zona per presidiare una manifestazione sportiva e poi, una volta stabilizzato ed intubato, il ferito è stato caricato sull’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e trasferito con la massima urgenza, con il codice rosso, al Gaslini.

Le condizioni del ragazzo restano gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

Proseguono intanto le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.