La Spezia, box in fiamme a Fabiano

La Spezia – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 giugno 2025, all’interno di un box nella zona di Fabiano.

Residenti e passanti hanno notato il denso fumo nero e poi le fiamme che si alzavano dal garage ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha allertato i vigili del fuoco.

Dalla centrale dei Vigili del Fuoco sono state inviate due squadre con APS (Auto Pompa Serbatoio) ed i pompieri, dopo aver accertato che nessuno fosse intrappolato nel box hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state domate dalle squadre e per fortuna nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio che ha causato danni ai soli materiali presenti all’interno del box.

In corso la bonifica del materiale nel box e le prime indagini sulle possibili cause del rogo.