Noli, turista cade su un sentiero e si ferisce, arriva l’elicottero

Noli (Savona) – Cade durante una gita su un sentiero e deve essere trasportata in elicottero all’ospedale. Brutta avventura pee una turista di 75 anni che questa mattina si è infortunata durante un’escursione sulle alture di Noli, nel savonese.

La donna stava percorrendo un sentiero quando è scivolata cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto la donna ha riportato alcune lesioni e ferite e non riusciva più a camminare.

Alcuni compagni di escursione hanno quindi chiamato il numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la ferita lungo il sentiero insieme al personale di emergenza del 118.

Le condizioni della donna ed il sentiero impervio hanno fatto scattare il soccorso aereo con l’elicottero che ha trasferito la pensionata al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stata medicata e ricoverata in attesa di altri esami di controllo.