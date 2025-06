Meteo Liguria, nuvole in aumento e calano le temperature massime

Correnti di aria più umida stanno interessando il Nord Italia portando un aumento della nuvolosità e ad ul calo delle temperature anche sulla Liguria.

Prevista in apertura di settimana, quindi, nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite e qualche piovasco occasionale sui settori Occidentali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 2 Giugno 2025

Nuvolosità compatta dalla nottata sul centro-Ponente con locali piovaschi nelle prime ore del mattino tra Savonese e Genovesato Occidentale.

Cieli parzialmente nuvolosi a Levante con ampie schiarite sullo Spezzino.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità bassa in graduale diradamento sui settori Centrali e su quelli Orientali con schiarite smorzate dal transito di nuvolosità alta stratificata, specialmente nelle ore tardo-pomeridiane.

Cieli poco nuvolosi su Imperiese costiero e Spezzino in serata, mentre permarrà uno strato di nuvolosità bassa tra Savonese e Genovesato.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali per l’intero periodo con locali rinforzi al largo delle coste Savonesi e del Genovesato.

Mare poco mosso o localmente mosso sul Golfo.

Temperature minime stazionarie. Massime in calo su tutti i settori, specialmente sui settori costieri Centro-Occidentali.

Sulla costa temperature minime tra +14°C/+18°C e massime tra +18°C/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+16°C e massime tra +17°C/+24°C