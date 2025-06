Rapallo, auto ribaltata e automobilista salvato dai Vigili del Fuoco

Rapallo (Genova) – Ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato finendo la sua corsa su un lato. E’ successo questo pomeriggio al conducente di una vettura che percorreva via Privata Sage a Rapallo, che dopo un urto, ha finito la sua corsa su un fianco, restando bloccato all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco di Rapallo hanno stabilizzato la vettura con degli speciali puntelli per incidente stradale e, successivamente, hanno estratto il conducente.

Terminato il soccorso, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area tagliando una ringhiera che in parte era stata divelta nello scontro.

(Foto dei Vigili del Fuoco)