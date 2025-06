Genova, allarme rifiuti, crescono le criticità

Genova – Segnalazioni in aumento per i disagi causati da rifiuti abbandonati e criticità nella raccolta in città. E’ bastata una giornata di festa per far letteralmente scoppiare bidoni e tanta inciviltà.

Le immagini parlano da sole: bidoni strapieni e il solito malcostume, forse da colpire più drasticamente con telecamere e video sorveglianza, hanno scatenato le lamentele sul servizio, specie sui social dove le foto si sprecano e lanciano un messaggio chiaro a chi inizia a gestire il nuovo corso dell’amministrazione pubblica.

Dalla rumenta sulle spiagge del ponente ai bidoni stracarichi a Quezzi e alla Foce sino alla pulizia delle strade che andrebbe rivista. Il week end lungo del 2 giugno ha fatto emergere una realtà allarmante, acuita dalla riduzione dei servizi dovuta alla giornata di festa nazionale.

Segnalazioni che arrivano da Voltri sino a Nervi e che evidenziano che le problematiche sono certamente più concentrate in alcune zone come Centro Storico e periferie ma riguardano anche i quartieri considerati “bene”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]