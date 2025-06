Genova, bocconi avvelenati per cani a Priaruggia: allarme tra i padroni

Genova – La scorsa settimana tra Multedo e Sestri Ponente, in questi giorni nella zona di Priaruggia. Non si fermano le segnalazioni relative ai tentativi di avvelenamento di animali, specialmente cani, in diverse zone di Genova.

Un’immagine che in queste ore sta facendo il giro dei social, soprattutto nei gruppi di quartiere presenti su Facebook, ritrae un foglio di carta appeso a mo’ di cartello che avverte della presenza di bocconi avvelenati per cani in spiaggia a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto: “Attenzione! Bocconi avvelenati per cani in spiaggia. Ringraziate i proprietari che non puliscono le deiezioni”, si legge, come se fosse giustificato avvelenare gli animali per ‘colpire’ i padroni più incivili.

Sale, quindi, la preoccupazione tra i proprietari di cani della zona, che temono che veleno e bocconi tossici possano essere posizionati anche in altri punti del quartiere, magari questa volta anche senza avvertimento.

Inoltre, con le spiagge che ormai cominciano sempre più ad affollarsi di bagnanti e di famiglie, si teme che questi bocconi possano diventare pericolosi per i bambini.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]