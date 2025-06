Genova, fumo sul traghetto Splendid della GNV

Genova – Momenti di comprensibile agitazione, in serata, per il principio di incendio che si sarebbe sviluppato a bordo del traghetto Splendid della compagnia di navigazione GNV Grandi Navi Veloci.

Intorno alle 20,30 il personale di bordo ha avvistato del fumo che proveniva dalla sala macchine ed ha immediatamente dato l’allarme chiamando anche il centralino dei vigili del fuoco che ha inviato alcune squadre.

I mezzi di soccorso hanno raggiunto ponte San Benigno dove era attraccato il traghetto.

Il personale di bordo ha identificato e spento il principio di incendio e i vigili del fuoco hanno effettuato controlli e accertamenti per assicurarsi che non ci fossero altri focolai e poi è stato disposto che vengano effettuati controlli ed ispezioni sull’imbarcazione per valutarne le misure di sicurezza.

La Splendid di GNV non potrà ripartire prima dei controlli di bordo