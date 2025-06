Genova, nascondevano coltello e cellulare rubato durante un controllo: due giovani denunciati

Genova – Due giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine a seguito di due distinti controlli avvenuti tra la zona di Principe e quella di Sampierdarena.

L’episodio più recente, avvenuto intorno alle 17:30 del pomeriggio di ieri nei pressi della piazza della Metro di Principe, ha visto come protagonista un 24enne, che alla vista degli agenti ha improvvisamente cambiato direzione attirando i sospetti su di sé. Il giovane ha poi iniziato a correre in direzione di via Gramsci, dove è stato raggiunto e fermato e dove ha opposto resistenza al fermo. Condotto in Questura, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

L’altro episodio è avvenuto in piazza Montano intorno alle 19:30 di sabato 31 maggio, quando un 18enne ha notato degli agenti di polizia e ha tentato di fuggire. Rapidamente raggiunto e condotto in Questura, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare nascosto negli slip e del quale non ha saputo indicare la provenienza. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia.

