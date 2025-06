Genova, ragazzi aggrediti in piazza Dante, identificati gli autori minorenni

Genova – Sono stati identificati e denunciati i quattro ragazzi minorenni autori di una aggressione ai danni di coetanei la notte del 31 maggio, intorno alle ore 1.40, in piazza Dante.

Le volanti della polizia, chiamate dal gruppo aggredito, si sono precipitate in zona trovando un gruppo di ragazzi minorenni che denunciavano di essere stati aggrediti per futili motivi da un gruppetto di 4 ragazzi che aveva anche ferito due di loro.

Nel frattempo un altro equipaggio aveva fermato il gruppo di presunti autori dell’aggressione in via XX Settembre che sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni per l’aggressione.

Al termine degli accertamenti di rito, i minori sono stati riaffidati ai genitori.

Due dei ragazzi aggrediti sono stati trasferiti in ospedale per le cure e per esami precauzionali che hanno escluso lesioni gravi.

Per loro referti medici da 15 e 5 giorni

Sul caso indaga anche la Digos per l’ipotesi che l’aggressione sia avvenuta per supposti motivi di appartenenza politica dei due gruppi.