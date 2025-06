Genova, rissa in corso Italia: proseguono le indagini per individuare i responsabili

Genova – Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per identificare tutti i responsabili della maxi-rissa che si è verificata nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno in corso Italia e che ha coinvolto decine di persone e che ha portato all’arresto di sei giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni, tutti scarcerati in attesa del processo. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Al momento non sono ancora chiari i motivi del folle episodio di violenza, che avrebbe coinvolto due distinti gruppi di giovani che avrebbero iniziato a litigare usciti da una discoteca della zona e che nel giro di pochi minuti avrebbero dato il via alla folle rissa che ha coinvolto tanti ragazzi.

La situazione è degenerata ulteriormente all’arrivo dei militari dell’arma, intervenuti per portare la situazione sotto controllo, ma aggrediti e colpiti con calci e pugni da alcuni dei protagonisti della rissa. Qualcuno dei giovani malviventi, tra l’altro, avrebbe tentato – fortunatamente senza successo – di sottrarre l’arma ad uno dei carabinieri.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di alcuni dei presenti potrebbero fornire maggiori informazioni su tutte le persone coinvolte nell’accaduto e potrebbero aiutare a chiarire i motivi che hanno dato origine alla lite.

