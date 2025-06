Loano, cane chiuso in auto rischia di morire

Loano (Savona) – Salvataggio in extremis, ieri pomeriggio, per un cane lasciato in auto in viale Roma e che si è sentito male mentre il padrone non riusciva ad aprire la vettura.

E’ stato lo stesso proprietario ad accorgersi, rientrando all’auto che il cane si stava sentendo male e respirava sempre più faticosamente. L’uomo, però, non riusciva a trovare le chiavi della macchina ed intanto, attorno a lui si stava raccogliendo una folla che lo incitava ad aprire e filmava con il celulare.

Nel caos generale l’apertura della portiera ha tardato ed il cane ha perso i sensi rischiando di morire.

A quel punto, fortunatamente, è passato un volontario di una pubblica assistenza che si è fatto largo tra la folla ed ha iniziato le manovre di rianimazione sul cane, riuscendo a farlo riprendere mentre qualcuno gli somministrava ossigeno con una bombola.

L’animale è stato poi trasferito da un veterinario tra gli applausi per il volontario e parole meno gentili per il proprietario dell’animale anche se non è chiaro perché il cane si trovasse nell’auto e quanto tempo vi sia rimasto.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che raccomandano di non lasciare mai gli animali soli nelle auto, neppure con i finestrini leggermente aperti perché il sole surriscalda gli abitacoli portando temperature sino a 50 gradi che sono mortali per chi “porta la pelliccia” ma anche per i bambini.