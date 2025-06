Rovegno, grave incidente in mattinata: motociclista in codice rosso

Rovegno (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 45, nel territorio comunale di Rovegno, dove un uomo di circa 60 anni che si trovava alla guida della sua moto è caduto rovinosamente e rimanendo gravemente ferito.

É accaduto nelle prime ore della giornata odierna, martedì 3 giugno.

Secondo quanto ricostruito, la moto si sarebbe scontrata con un animale sbucato all’improvviso sulla carreggiata, probabilmente un daino, e il motociclista avrebbe fatto un volo di diversi metri, prima di schiantarsi contro un muro.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo ha riportato gravi ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Dopo aver prestato le prime cure nei suoi confronti, è stato allertato l’elisoccorso anche per velocizzare le operazioni di trasporto in ospedale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

I militari dell’arma giunti sul luogo dell’accaduto hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica di quanto successo.

