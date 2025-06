San Fruttuoso, 16enne cade e batte la testa in spiaggia: in elicottero al San Martino

Camogli (Genova) – Ha caduto e ha battuto violentemente la testa per terra, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sfortunato protagonista di quanto accaduto un giovane di 16 anni, che questa mattina si trovava in spiaggia a San Fruttuoso di Camogli, quando per cause ancora da verificare avrebbe perso l’equilibrio e avrebbe sbattuto con violenza la testa sulla spiaggia, riportando alcune ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale medico della Capitaneria di Porto, che hanno prestati le prime cure nei suoi confronti e successivamente, per velocizzare le operazioni di soccorso, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero che ha raggiunto la zona nel giro di qualche minuto.

Il giovane è stato caricato a bordo e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero apparse critiche e il 16enne non si troverebbe in pericolo di vita. Non avrebbe mai perso conoscenza per tutta la durata dei soccorsi.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo e non lo sono nemmeno le cause della caduta.

