Genova, donna travolta da uno scooter a Carignano

Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo in piazza Alessi, nel quartiere di Carignano dove questa mattina, intorno alle 8,15 una persona è stata investita da uno scooter.

Si tratta di una donna di 49 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto uno scooter che l’ha centrata in pieno, scaraventandola a terra.

Nell’impatto la donna ha riportato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio e forti dolori ad un fianco.

I passanti che hanno assistito all’incidente hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese del distaccamento Carignano insieme all’automedica del 118.

La donna è stata stabilizzata e trasferita con urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera dove i medici hanno attribuito il codice giallo, intermedio per gravità.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per districare il traffico che è rimasto bloccato per le operazioni di soccorso.