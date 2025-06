Rapallo, scippa una 80enne e le strappa la collana: 20enne in manette

Rapallo (Genova) – Un altro episodio di scippo e aggressione nei confronti di un pensionato è avvenuto in Liguria, dopo quello che ha portato all’arresto di due malviventi ad Imperia.

Questa volta è accaduto a Rapallo, dove un 20enne si è avvicinato ad una pensionata di 80 anni e con un gesto repentino le ha strappato dal collo la collana.

La donna, però, è riuscita ad opporsi al gesto del malvivente, iniziando anche ad urlare e attirando così l’attenzione di alcune persone presenti. Tra loro un giovane, che è intervenuto bloccando lo scippatore fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, i quali hanno tratto in arresto il 20enne.

Inoltre, sono giunti anche i sanitari del 118: nella colluttazione, infatti, la donna ha riportato delle lievi contusioni, tanto da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a tutte le cure necessarie.

