Imperia, seguono un pensionato e lo rapinano: arrestati

Imperia – Hanno atteso che un pensionato uscisse dal supermercato dove si era recato per fare la spesa, lo hanno seguito per qualche centinaia di metri e, quando si sono accorti di essere da soli, lo hanno rapinato con violenza.

É quanto accaduto nel corso della mattinata di venerdì 30 maggio ad Imperia, nei pressi di un supermercato Lidl, e la vittima è un uomo di 82 anni, che è stato strattonato con violenza da due malviventi che gli hanno sottratto la collanina, prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno cercato di ricostruire quanto accaduto, ascoltando le testimonianze della stessa vittima e di alcuni testimoni. I due malviventi sono stati rintracciati poco più tardi nei pressi della stazione ferroviaria: stavano salendo su un convoglio diretto in Francia, ma sono stati fermati prima della partenza. Nei loro confronti è scattato l’arresto.

