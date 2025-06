Referendum, a Genova evento al Teatro Verdi di Sestri Ponente

Genova – Chiusura giovedì 5 giugno, al Teatro Verdi di Sestri Ponente per la campagna referendaria per i 5 Sì alle votazioni del 8 e 9 giugno. Appuntamento alle 16.45 in Piazza Oriani 7 con l’evento organizzato da Cgil e dallo Spi.

“Siamo arrivati alla fine di un percorso che ha visto la Cgil tra i sostenitori della campagna per i 5 sì ai referendum su lavoro e cittadinanza – commenta Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro – nei mesi scorsi la Cgil di Genova ha raccolto quasi 100 mila firme per poter presentare i quattro quesiti contro precarietà e licenziamenti facili e per maggiore sicurezza sul lavoro. Quello che chiediamo è di votare 5 sì: 4 per il lavoro e uno sulla cittadinanza – e conclude – il referendum è uno strumento potentissimo e quello che uscirà dalle urne può davvero cambiare le cose in questo Paese”.

L’incontro di giovedì 5 giugno vedrà la partecipazione di Daniela Preziosi giornalista del “Domani” e di Andrea Fabozzi Direttore del Manifesto, Igor Magni Segretario Cgil Genova e Fulvio Fammoni Presidente Assemblea Generale Cgil.

Alle 18 sarà proiettato in anteprima nazionale il docufilm dal titolo “Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”.

La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione che vedrà la partecipazione di Alessandro Rela ex operaio e sindacalista Fiom, Livio Verdi ex operaio e sindacalista Fiom, Marcello Zinola giornalista, Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli registi, Ivano Bosco Segretario Generale Spi Cgil Genova. Il docufilm racconta la battaglia sindacale durata oltre 10 anni, che ha coinvolto la classe operaia genovese che ha lottato per vedersi restituire i propri diritti. L’entrata è libera sino a esaurimento posti.