Tragedia a Recco, incidente in via Cavour: morto un uomo

Recco (Genova) – Una tragedia si è consumata nel corso del pomeriggio di oggi in via Cavour a Recco, dove un incidente dai contorni drammatici è costato la vita ad un uomo di circa 50 anni.

Secondo quanto ricostruito dai soccorsi giunti sul posto, la vittima sarebbe scesa dall’auto per scaricare alcuni oggetti quando, all’improvviso, un’altra macchina sarebbe giunta sulla via e avrebbe centrato in pieno il veicolo in sosta, dando il via ad una carambola fatale che ha visto il 50enne rimanere schiacciato dalla sua stessa vettura.

Immediata la chiamata ai soccorsi, allertati da alcune persone che hanno assistito alla drammatica scena. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Al momento non si sa perché l’auto che stava percorrendo via Cavour abbia centrato in pieno la vettura ferma a bordo strada. Tra le ipotesi ci sarebbe l’alta velocità, ma al momento niente viene escluso.

