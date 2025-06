Genova, fiamme in un negozio di via Lagustena

Genova – Un denso fumo nero che usciva dalla saracinesca e un forte odore di bruciato che si espandeva nell’aria. Così i residenti della zona si sono accorti dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 21,30 in un negozio di via Lagustena, nel quartiere di San Martino. Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto ed hanno verificato che nel locale non si trovasse nessuno e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Il negozio ha subito diversi danni ma fortunatamente non si registrano feriti. Il proprietario è arrivato sul posto allertato dalle forze dell’ordine e non ha potuto far altro che assistere alle operazioni dei vigili del fuoco.

Via Lagustena è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di emergenza ed è stata riaperta solo intorno alle 22,15 dalla polizia locale.

In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo.