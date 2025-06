Genova, torna ‘Sestri come Montmartre’, la mostra d’arte all’aperto a Sestri Ponente

Genova – Venerdì 6 e sabato 7 giugno torna ‘Sestri come Montmartre‘, la mostra d’arte all’aperto che coinvolge pittori e artisti tra le vie principali del quartiere genovese di Sestri Ponente e che quest’anno è giunta alla ventottesima edizione.

Sono più di 60 i posti al momento assegnati, con le iscrizioni che sono terminate sabato 31 maggio.

Domani e dopodomani, camminando tra via Sestri e le vie limitrofe, sarà possibile ammirare quadri, sculture e ceramiche esposte dagli artisti. Una vera e propria mostra a cielo aperto, che renderà l’impatto con la zona molto suggestivo.

Inoltre, come confermato dagli stessi organizzatori sui loro canali ufficiali, la novità di quest’anno è ‘Sestri come Montmartre per David Bowie’, un concorso in ricordo di Irene, storica organizzatrice dell’evento ed amante di David Bowie. Si tratta della realizzazione di un’opera a tema per partecipare al concorso con una giuria d’eccezione ed un premio dedicato.

