Genova, una grossa manta si è spiaggiata a Sturla

Genova – Una grossa manta si è spiaggiata questa mattina sulla spiaggia di Sturla, tra lo stupore delle persone presenti e che hanno immortalato la scena.

L’animale era già stato avvistato nei giorni scorsi mentre nuotava a pelo d’acqua e altre segnalazioni, non è dato sapere se dello stesso esemplare, erano arrivate anche da altre spiagge del ponente.

Animale normalmente presente in mari molto più caldi, la manta viene avvistata nel Mediterraneo già da qualche anno, probabilmente per effetto del cambiamento climatico e per il passaggio del Mar Rosso attraverso il canale di Suez, in Egitto.

La grossa manta è stata soccorsa dai volontari della società dilettantistica Pesca Sturla e riportata in mare.

Aumentano di anno in anno gli avvistamenti “anomali” di specie non originarie dei nostri mari.

Se il barracuda è ormai una preda abbastanza comune per i pescatori sportivi e professionali, sta creando enormi problemi la presenza del granchio Blu che divora le produzioni di vongole nel mare Adriatico e minaccia la produzione di mitili.

Altre specie ormai presenti nel Mediterraneo sono i pesci palla e moltissime specie di conchiglie che ormai stanno conquistando tratti di mare un tempo “proibiti” per le temperature rigide durante l’inverno.

Ma il segnale più preoccupante è lo spostamento “a Nord” dell’area di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, un tempo riservata al sud Italia ed invece da un paio di anni presente anche in Liguria.

La presenza delle mante nel mar Ligure viene segnalata con una certa insistenza già da giorni, con avvistamenti anche a Sestri Levante.