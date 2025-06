Meteo Liguria, forte instabilità con possibili temporali

Correnti umide continuano a portare instabilità sul Nord Italia e sulla Liguria in particolare dove sono previsti anche rovesci a carattere temporalesco.

Condizioni meteo che si manterranno anche nei prossimi giorni e probabilmente nel fine settimana. Un nuovo miglioramento è atteso per l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 5 Giugno 2025:

Già dal mattino rovesci sparsi sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere temporalesco più probabile nelle zone interne; maggiori schiarite a levante e soprattutto ponente, dove si avranno cieli da sereni a poco nuvolosi.

Nelle ore pomeridiane situazione del tutto simile a quella della mattina, sempre con rovesci a carattere temporalesco sul centro-levante.

Generale miglioramento nelle ore serali, anche se permarrà un po’ di nuvolosità tra Genovesato e Savonese occidentale.

Venti tra moderati e tesi dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani del settore centrale, in particolare nelle ore pomeridiane.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo a ponente. Massime in calo sul centro-levante, in aumento a ponente, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+21°C – Max: +20°C/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+19°C – Max: +18°C/+24°C