Recco, indagini sul terribile incidente mortale

Recco (Genova) – Proseguono le indagini per ricostruire le cause del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Cavour e costato la vita a Antonio Vigorosi, 58 anni, residente a Bavari, nell’entroterra genovese.

L’uomo stava scaricando del materiale dalla sua auto, una Dacia Duster, parcheggiata a lato strada quando è sopraggiunta una vettura che ha centrato in pieno l’auto della vittima facendola sobbalzare.

Nel movimento l’uomo è rimasto letteralmente schiacciato dall’auto morendo sul colpo.

Inutile l’intervento dei vigili del fuoco, dell’ambulanza della Croce Verde di Recco e dell’automedica del 118. All’arrivo dei soccorritori Antonio Vigorosi era già deceduto.

Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo ma il suo cuore si era già fermato.

Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine che hanno sottoposto il conducente del mezzo che ha tamponato ai controlli di rito. L’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale per controlli e la sua posizione è al vaglio in queste ore.

Intanto si cercano testimoni e verranno esaminate le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di capire a che velocità procedeva l’auto e cosa le abbia impedito di sterzare per evitare il terribile tamponamento.