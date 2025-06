Vezzano Ligure, frontale tra auto e moto: 16enne gravissimo

Vezzano Ligure (La Spezia) – Un gravissimo incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna lungo la strada della Ripa, nel territorio comunale di Vezzano Ligure.

Sfortunato protagonista un giovane di 16 anni, che stava percorrendo la strada in direzione Bottagno a bordo della sua moto quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sulla corsia opposta e venendo colpito in pieno da una macchina che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che non ha potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure al giovane. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito e, per questo motivo, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati effettuati tutti i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

