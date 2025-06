Finale Ligure, rissa in centro, ragazza ferita con una bottigliata

Finale Ligure (Savona) – Sono ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il ragazzo e la ragazza di 18 anni feriti ieri notte in quello che sembra uno scontro tra giovani.

L’allarme è scattato intorno all’una e trenta quando le urla provenienti dalla strada, in pieno centro, hanno risvegliato i residenti che hanno chiamato il 112 facendo intervenire l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Giunto sul posto, il personale sanitario della Croce Bianca di Finale e di Borgio ha trovato un ragazzo con una ferita da arma da taglio ed una ragazza che presentava i segni di una bottigliata alla testa.

Soccorsi e medicati, i due sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Corona mentre le forze dell’ordine avviavano le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Dalle prime informazioni sembra che due gruppi di giovani si siano affrontati per motivi da accertare, dando vita ad una rissa.

Nello scontro senza esclusione di colpi il ragazzo e la ragazza sono stati feriti.

Le loro condizioni non sarebbero gravi e nelle prossime ore verranno ascoltati in ospedale per cercare di acquisire elementi utili alle indagini e per cercare di assicurare alla Giustizia gli autori dell’aggressione.

L’episodio preoccupa residenti ed operatori commerciali in vista dell’inizio delle vacanze estive e dell’arrivo massiccio di turisti e ovviamente di altri giovani.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]