Genova, lanciano dalla finestra oggetti e bottiglie di vetro durante una lite: coppia denunciata

Genova – Hanno iniziato a litigare in maniera violenta, a tal punto da lanciare dalla finestra bottiglie di vetro, alcuni oggetti e perfino una console per videogiochi e solo fortunatamente non hanno colpito alcun passate. É quanto accaduto nella serata di ieri nel quartiere genovese di Molassana, dove gli agenti di polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite tra una coppia.

Una volta giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno ritrovato i due a litigare per strada e intorno a loro diversi oggetti, molti dei quali andati ormai in frantumi.

Ricostruendo la vicenda, i poliziotti hanno raccolto che l’uomo e la donna di 37 anni avrebbero iniziato a litigare furiosamente all’interno della loro abitazione, per poi iniziare a lanciare gli oggetti per strada.

Per fortuna, anche visto l’orario, nessun passante è stato colpito dagli oggetti che piovevano dal cielo, mentre una macchina e una moto che erano parcheggiate sotto l’abitazione sono state pesantemente danneggiate.

I due sono stati denunciati per getto pericoloso di cose e danneggiamento, in concorso tra loro.

