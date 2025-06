Mare, Sport e Inclusione, a Laigueglia il Bando per nuovi progetti

Presentato a Laigueglia il premio SeaLab – Per lo sport e l’inclusione, un’iniziativa che unisce sport, inclusione e innovazione sociale per la progettazione partecipata di attività sportive inclusive e sostenibili.

Promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Informare”, in collaborazione con il Comune di Laigueglia, il premio si inserisce nel contesto del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand – Le quattro stagioni in blue”, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU.

Con un contributo economico di 5.000 euro, il Premio SeaLab punta a sostenere la realizzazione di un progetto sportivo a tema marino, accessibile e inclusivo, che si sviluppi nell’arco di dodici mesi all’interno del territorio di Laigueglia. Il progetto selezionato dovrà promuovere la partecipazione attiva di categorie socialmente vulnerabili, come persone con disabilità, anziani over 65 e giovani under 25, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità.

Il bando è rivolto ad associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale, invitati a proporre iniziative originali che uniscano attività sportive e valenza sociale, valorizzando al tempo stesso l’identità marittima del territorio.

La progettazione dovrà essere partecipata, aperta al coinvolgimento di altre realtà locali e fondata su criteri di sostenibilità, impatto sociale e gratuità per gli utenti.

A valutare le proposte sarà un Comitato d’Onore, composto da rappresentanti del Comune di Laigueglia, di ANCI Liguria e dell’Associazione “Informare”.

Le domande saranno esaminate sulla base della loro capacità di rispondere ai bisogni del territorio, promuovere il benessere e la salute, rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo e di inclusione. Sarà dato rilievo anche alla partecipazione giovanile, alla presenza di volontari, al radicamento nel tessuto sociale e alla qualità complessiva del progetto.

“Il Premio SeaLab rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche una sfida culturale: quella di immaginare e realizzare nuove forme di partecipazione e cittadinanza attiva attraverso lo sport e la cura del bene comune” spiega Gianmichele Falletto, presidente dell’Associazione Informare. “In un contesto come quello ligure, dove il mare è parte integrante dell’identità collettiva, le attività sportive diventano occasione per incontrarsi, superare barriere, creare legami e generare nuove opportunità”.

“Con il Premio SeaLab, Laigueglia si conferma laboratorio a cielo aperto di rigenerazione culturale e sociale, dove il mare diventa non solo paesaggio, ma spazio di benessere, incontro e leva di trasformazione per una comunità più aperta, coesa e solidale” conclude il Sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi.

Il bando e il modulo di partecipazione sono disponibili online sui siti dell’Associazione Informare, del Comune di Laigueglia e del progetto SeaLab.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 agosto 2025, compilando l’apposito modulo (Modello A) e inviandolo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].