Mattarella e la Amerigo Vespucci a Genova il 10 giugno, ecco i divieti

Genova – In occasione della visita nel capoluogo ligure del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’arrivo della nave Amerigo Vespucci nel porto, il Comune ha diffuso una serie di divieti e provvedimenti in vigore per la giornata di martedì 10 giugno 2025.

Scatta il divieto di detenzione di fuochi d’artificio e materiale esplodente, divieto di vendita di bevande alcoliche o analcoliche in contenitori di vetro o metallici. Vietato inoltre portare bombolette di spray urticante di qualunque genere.

Il provvedimento è firmato dal primo cittadino di Genova, Silvia Salis in occasione della Giornata della Marina, e della presenza in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita presso il Comune di Genova al fine di partecipare alle celebrazioni e visitare la Nave Scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci.

Il provvedimento avrà valore dalle ore 09:00 del 10 giugno fino alle ore 00:00 del 11 giugno 2025

I divieti avranno valore all’interno del perimetro ricompreso tra Calata Molo Vecchio, Calata Gadda, Calata Boccardo fino a Via dei Picchettini non compresa, Piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Filippo Turati fino a via Frate Olivero, Piazza Caricamento, via Antonio Gramsci, via Raffaele Rubattino fino a Calata Santa Limbania, Calata Darsena, Calata Andalò di Negro, Calata Ansaldo De Mari, Calata Simone Vignoso e tutta la perimetrazione del porto fino a Calata Molo Vecchio”

L’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la presenza della Vespucci nel porto, determinerà l’afflusso di un consistente numero di visitatori nell’area del Porto Antico e nelle zone limitrofe. Pertanto, durante gli eventi in programma la viabilità subirà alcuni cambiamenti. Nello specifico, martedì 10 giugno, viene istituito il “divieto di circolazione dalle 22 alle 23 e comunque fino a cessate esigenze nella sopraelevata Aldo Moro, in entrambe le direzioni”.