Sori, martedì rubinetti a secco: tutte le vie coinvolte

Sori (Genova) – Oltre che nel quartiere genovese di Sestri Ponente, nella giornata di martedì 10 giugno è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’acqua anche nel comune di Sori. A comunicarlo è Iren Acqua, che specifica come i rubinetti rimarranno a secco dalle ore 8:30 fino alle ore 19. La sospensione si rende necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica. Le vie coinvolte:

• Via Sant’Erasmo

• Via Roma

• Via Stagno

• Via Sauli

• Via Cavour

• Via Tripoli

• Via Andorra

• Via Caorsi

• Via Mangini

• Via Genova

• Via alle 5 Strade

• Via Cairoli

• Via Giordani

• Via Teriasca

• Frazione Capreno

• Frazione Cortino

• Frazione Teriasca

Come si legge nella nota condivisa, “alla riapertura della condotta dn 300 mm potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo e che interesseranno anche le vie dei comuni di Avegno, Recco e Camogli. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.

Si prospetta, quindi, una giornata di disagi per i commercianti della zona e anche per i residenti.

